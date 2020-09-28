Başkan Erdoğan: Doğu Akdeniz'de tehdit diline boyun eğmeyeceğiz
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi kimseye de hakkımızı yedirmeyiz. Doğu Akdeniz'de tehdit, baskı ve şantaj diline boyun eğmeyeceğiz." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından "Türkiye'nin Doğu Akdeniz Politikası" başlıklı bir görsel paylaştı.
Erdoğan, iletisinde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasının iki temel üzerinde yükseldiğini belirterek, "Deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka uygun olarak, hakça ve adil biçimde sınırlandırılarak kıta sahanlığımızdaki egemenlik haklarımızın korunması, Kıbrıs Türkleri'nin Ada'nın eşit ortağı olarak hidrokarbon kaynakları üzerindeki hak ve çıkarlarının garanti altına alınmasıdır." sözlerine yer verdi.
Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikası şu iki temel üzerinde yükseliyor: pic.twitter.com/PpsipYTZBp— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 28, 2020
Başkan Erdoğan, paylaşımında ayrıca "Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi kimseye de hakkımızı yedirmeyiz. Doğu Akdeniz'de tehdit, baskı ve şantaj diline boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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