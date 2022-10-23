Başkan Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuşuyor

Başkan Erdoğan, Diyarbakır Çevre Yolu, TOKİ 1525 konut, 17 iş yeri, bir cami, büyükşehir yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor.



İşte toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından kritik satırbaşları:

BARTIN'DAKİ MADEN KAZASI

Bütün şehitlerin aileleri bize emanettir, o emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Olayda kusuru olanlar tespit edilirse onlarla ilgili her türlü işlemi yapacağız.

'BİZİ BÖLENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ'

Bizi bölenlere fırsat vermeyeceğiz. Gerekirse serden yardan candan geçeriz ama Diyarbakırlı kardeşlerimizle gönül birlikteliğimizden gönül birlikteliğimizden vazgeçmeyiz dedik ve yolumuzdan asla dönmedik.

'BATI'NIN İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI NEREDE?'

Diyarbakır annelerini Batı'nın şempanzelerine bırakmadık. Nerede bu Batı'nın insan hakları savunucuları? Bir kere gelip de Diyarbakır annelerini ziyaret ettiler mi? Onların insan hakları savunuculuğu ile alakası yok. Onlar sadece sahte artisti.'

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A TEPKİ

Şu anda Edirne Cezaevi'nde olan zatın Kürtlükle alakası var mı? Yok. Ama Kürt kardeşlerimi sömürüyor.

"IRAK'IN DA SURİYE'NİN DE HUZURLU OLMASI LAZIM"

Sadece Diyarbakır'ın huzurlu olması yetmez, Irak'ın da Suriye'nin de huzurlu olması lazım.

'EMPERYALİST ZORBALAR ENGEL OLAMAYACAK'

Ülkemizi huzur adası yapmak için çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirmemize terör örgütleri ve onların iplerini elinde tutan emperyalist zorbalar engel olamayacak.'