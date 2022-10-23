Başkan Erdoğan Diyarbakır'a gidiyor
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Diyarbakır'a gidiyor. Erdoğan, yapımı tamamlanan 140 projenin toplu açılış törenine katılacak.
Başkan Erdoğan'ın Diyarbakır programı Bartın'daki maden kazası nedeniyle ertelenmişti.
Başkan Erdoğan, bugün Diyarbakır'da olacak.
Yaklaşık 12 milyar 342 milyon liraya mal olan 140 projenin açılışını gerçekleştirecek. Toplu açılış töreni saat 14.00'te yapılacak.
Başkan Erdoğan'ın Diyarbakır'da gençlerle buluşması da bekleniyor.
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