VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan Diyarbakır'a gidiyor
İsrail, 2022'de 5300'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı
Zeytinburnu'nda iş yerinde yangın
Başakşehir, ligdeki ikinci yenilgisini Kadıköy'de yaşadı
Taksici tartıştığı kişi tarafından öldürüldü
Şentop, Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti
Bakan Çavuşoğlu: Eğer biz olmasaydık Libya bugün bir Suriye olurdu
İzmit Körfezi'ni kirlettiği belirlenen gemiye 795 bin 175 lira ceza
Denizlere bir yılda düşürülen balık ağları dünyanın etrafını 18 kez sarabilir
Milli motosikletçi Can Öncü, Arjantin'de 4. oldu
TBMM Başkanı Şentop'tan Buse Naz Çakıroğlu'na tebrik
Ukrayna: Rus güçleri Herson bölgesindeki iki köyü terk etti
Kars'ta midibüsle tır kafa kafaya çarpıştı: 14 yaralı
Altun: Bazı ülkeler İslam düşmanlığının kurumsallaşmasına hizmet ediyor
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Türkiye yeni milli mühimmatlarını göreve hazırlıyor
Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle yasaklandı
Zeynep Şenpınar'ın katilinin müebbet hapis cezası onandı
Buse Naz Çakıroğlu Avrupa şampiyonu oldu
Başkan Erdoğan: Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı
Başkan Erdoğan'dan 'kimyasal silah' iftirasına tepki
FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Ersin Güreler tutuklandı
Kocaeli'de alabora olan tekne bulunduğu yerden çıkarıldı
TBMM Başkanı Şentop: 'Ergene Havzası Koruma Eylem Planı' ile Trakya rahat bir nefes alacak
23 Ekim 2022 Pazar 00:41:00 - Güncelleme:23 Ekim 2022 Pazar 00:41:00

Başkan Erdoğan Diyarbakır'a gidiyor

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Diyarbakır'a gidiyor. Erdoğan, yapımı tamamlanan 140 projenin toplu açılış törenine katılacak.

Başkan Erdoğan'ın Diyarbakır programı Bartın'daki maden kazası nedeniyle ertelenmişti.

Başkan Erdoğan, bugün Diyarbakır'da olacak.

Yaklaşık 12 milyar 342 milyon liraya mal olan 140 projenin açılışını gerçekleştirecek. Toplu açılış töreni saat 14.00'te yapılacak.

Başkan Erdoğan'ın Diyarbakır'da gençlerle buluşması da bekleniyor.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır başkan erdoğan
Mali korkuttu

Mali korkuttu
Aşka davet

Aşka davet
Sinema insanları yakınlaştırıyor

Sinema insanları yakınlaştırıyor
11 yıl sonra buluşturan proje

11 yıl sonra buluşturan proje
Ilıcalı'nın yüzen evi

Ilıcalı'nın yüzen evi
Gülşen, hakim karşısına çıkıyor

Gülşen, hakim karşısına çıkıyor
Estetik erkekleri unutturdu

Estetik erkekleri unutturdu
Hasat zamanı

Hasat zamanı
Üçüncü kez sahnede

Üçüncü kez sahnede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX