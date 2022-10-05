VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinliyi öldürdü
Katar tezkeresi Meclis'te kabul edildi
Bakan Akar'dan Yunanistan'a: Bir milimetre geri adım atmak yok
Türkiye'nin Özel Operasyonlar Aracı göreve hazır
Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Almanya'da yüksek enflasyonun devam etmesi bekleniyor
DSÖ: Suriye'de 10 binin üzerinde kolera vakası görüldü
Türkiye, İsveç'in Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
DTÖ, 2023'te küresel ticarette keskin bir yavaşlama öngörüyor
Kabil'de İçişleri Bakanlığı kampüsündeki camide patlama
"Başörtüsü özgürlüğü bir kanunla tanınırsa, başkası bu kanunu yasak hale getirebilir"
EGM: 2017'den bugüne kadar 600 uyuşturucu suç organizasyonu çökertildi
Başkan Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi
Danimarka Başbakanı Frederiksen'den erken seçim çağrısı
İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı
Müzisyen Onur Şener cinayeti soruşturmasında güvenlik kameraları incelemeye alındı
Başkan Erdoğan ile Bahçeli'den kritik görüşme!
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Bunlar yalancı yalancı!
Kamu işçilerinin günlük yemek yardımı net 55 liraya yükseltildi
Türkiye'nin 'süper markaları' açıklandı
İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu'na yüksek not
İtalya'da aşırı sağın iktidarı nasıl okunmalı?
Doğu Akdeniz'de pekişen dengeler: Libya ziyareti
Afrika kıtasındaki Rus-Fransız çekişmesinin yeni adresi: Burkina Faso
Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1800 yıllık askeri madalya bulundu
05 Ekim 2022 Çarşamba 16:26:00 - Güncelleme:05 Ekim 2022 Çarşamba 17:43:00

Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ile bir araya geldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen görüşme saat 16.20'de başladı.

Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı evinin girişinde karşıladı.

Erdoğan ve Bahçeli, gazetecileri de selamladıktan sonra görüşmeye geçti.

Görüşme yaklaşık 1 saat sürerken Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, makam otomobiline kadar eşlik ederek uğurladı.

Etiketler : recep tayyip erdoğn devlet bahçeli görüşme
102 bin kişilik coşkulu konser

102 bin kişilik coşkulu konser
İtalya'da rekor başlangıç

İtalya'da rekor başlangıç
1 milyon beğeni

1 milyon beğeni
Boğaz'da rap gecesi

Boğaz'da rap gecesi
Boğaz'da evlendi

Boğaz'da evlendi
Aşka bir şans daha verdiler

Aşka bir şans daha verdiler
Bu dünya kaldıramaz aşkımızı

Bu dünya kaldıramaz aşkımızı
Servet değerinde şıklık

Servet değerinde şıklık
Tapusuyla geziyor

Tapusuyla geziyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes