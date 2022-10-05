Başkan Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ile bir araya geldi
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen görüşme saat 16.20'de başladı.
Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı evinin girişinde karşıladı.
Erdoğan ve Bahçeli, gazetecileri de selamladıktan sonra görüşmeye geçti.
Görüşme yaklaşık 1 saat sürerken Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, makam otomobiline kadar eşlik ederek uğurladı.
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