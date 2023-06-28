Başkan Erdoğan, depremzede Aydın ailesi ile telefonda görüştü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Başkan Erdoğan'ın, Nurdağı Nur-1A Geçici Konaklama Merkezi'nde kalan depremzede Aydın ailesi ile telefonda görüştüğünü paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Nurdağı Nur-1A Geçici Konaklama Merkezi'nde kalan depremzede vatandaşlarla bir araya geldiğini sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya ayrıca Erdoğan'ın depremzede Ali-Ayşe çifti ve kızları Özlem ile telefonda görüşerek bayramlaştığını ifade etti.
Bu yılki Kurban Bayramı'nın Aydın ailesi için unutulmaz olacağını savunan Yerlikaya, "Amanos Dağları'nın eteklerinde, tarihi İpek Yolu üzerindeki Nurdağı'mız yine eski günlerine dönecek; ticaretin ve bereketin merkezi olacak. Nurdağı'nda yaşayan hemşehrilerim inşallah kalıcı konutlarına kavuşacak, bayramları bayram gibi yaşayacak. Bunun için canla başla çalışacağız" ifadelerini kullandı.
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