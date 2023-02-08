"Depremlerden etkilenen 10 il için TOKİ eliyle 1 yıl içerisinde yeni konutlar inşa edilecek"

Başkan Erdoğan: Depremlerden etkilenen 10 il için TOKİ eliyle 1 yıl içerisinde yeni konutlar inşa edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, "Bütün imkanlarımızı seferber ettik, devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımız endişe etmesin, asla sokakta kalmalarına müsaade edemeyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isteyen depremzedelerin Antalya, Alanya, Mersin'deki anlaşmalı otellerde konaklayabileceğini bildirdi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AFAD açıklamaları dışında provokatörlere fırsat vermemenizi, basın mensuplarının da bunlara fırsat vermemesini istiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ailelere 10'ar bin lira destek verileceğini açıkladı.

Erdoğan, "Hedefimiz 1 yıl içinde diğer felaket yaşadığımız illerde nasıl toplu konut operasyonları yaptıysak 10 ilde de bunları gerçekleştireceğiz." dedi.