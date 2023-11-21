Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Cezayir'den ayrıldı.
21 Kasım 2023 Salı 22:16:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 22:16:00
Başkan Erdoğan, Cezayir'den ayrıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'deki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye hareket etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'deki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile Ankara'ya hareket etti.
Başkan Erdoğan'ı Huari Bumedyen Havalimanı'nda ilgililer uğurladı.
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