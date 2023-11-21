VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Cezayir'den ayrıldı
Yüksekova'da karla mücadele çalışması başladı
Başkan Erdoğan, Cezayir-Türkiye İş Forumu'na katıldı
Hizbullah İsrail'e ait askeri fabrikayı vurdu
Servis minübüsü alev topuna döndü: İşçiler ölümden kıl payı kurtuldu
Karabük'te trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı
21 Kasım 2023 Salı 22:16:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 22:16:00

Başkan Erdoğan, Cezayir'den ayrıldı

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'deki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye hareket etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'deki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile Ankara'ya hareket etti.

Başkan Erdoğan'ı Huari Bumedyen Havalimanı'nda ilgililer uğurladı.

Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Cezayir'den ayrıldı.

Etiketler : BAŞKAN ERDOĞAN CEZAYİR TÜRKİYE
Sanat aşığı

Sanat aşığı
Bu kez aşk için pres yapıyor

Bu kez aşk için pres yapıyor
Top Model'ler belli oldu

Top Model'ler belli oldu
‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba

‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba
Filmde anneliğin tadını çıkardı

Filmde anneliğin tadını çıkardı
"Manevi yük annede maddiyat bende"

"Manevi yük annede maddiyat bende"
‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'

‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'
11 konserlik Avrupa turnesi

11 konserlik Avrupa turnesi
Eşinin hastalığı gerçekle yüzleştirdi

Eşinin hastalığı gerçekle yüzleştirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX