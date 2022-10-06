Başkan Erdoğan Çekya'ya gitti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere Çekya'nın başkenti Prag'a gitti.

DHA'da yer alan habere göre, Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletler ile davet edilen 17 ülkenin katılacağı Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında yer almak üzere, Prag'a gitti. Erdoğan'ın, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Başkan Erdoğan ile beraber Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Prag'a gitti.