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05 Kasım 2023 Pazar 08:05:00 - Güncelleme:05 Kasım 2023 Pazar 08:05:00

Başkan Erdoğan bugün Rize'de bir dizi açılış törenine katılacak

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Kocaeli'ndeki yoğun programlarının ardından bugün de memleketi Rize'de bir dizi açılışa katılacak.

Yerel seçim çalışmalarına hız veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde Rize Güneysu'da coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanının programı bugün saat 14.00'te başlayacak...

Cumhuriyet Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda düzenlenecek törenle bir dizi açılışı gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak.

Etiketler : recep tayyip erdoğan rize açılış
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