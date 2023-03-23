Başkan Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'yi andı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'yi vefatının 63'üncü yılında rahmetle yad ettiğini bildirdi.
Başkan Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'nin vefatının 63'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Erdoğan, "Hakk'a, halka ve Kur'an-ı Kerim'e hizmet davasından taviz vermeyen Bediüzzaman Said Nursi'yi vefatının 63'üncü yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" sözlerini kullandı.
Hakk'a, halka ve Kur'an-ı Kerim'e hizmet davasından taviz vermeyen Bediüzzaman Said Nursi'yi vefatının 63'üncü yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/S98xjMTYrv— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 23, 2023
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