VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Akar ilk iftarı Mehmetçik ile yaptı
Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin teklif TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
Deprem bölgesindeki illerde ilk iftar yapıldı
Başkan Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'yi andı
İngiltere ve İskoçya'dan TikTok yasağı
Bakan Varank: Depremden zarar görmüş esnafımızı tekrar ayağa kaldıracağız
Başkan Erdoğan: Türkiye'yi terörle dize getirme girişimlerini boşa çıkaracağız
Tarım ve orman alanlarında ilişkin kanun genel kurulda kabul edildi
AFAD'da deprem koordinasyon toplantısı yapıldı!
TBB Başkanı Fatma Şahin'den Yunan mevkidaşına teşekkür mektubu
BAE'de Türkiye ile ilişkilerin yıl dönümü kutlandı
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı 2 terörist Suriye sınırında yakalandı
Öğretmenler depremzede öğrenciler için gönüllü mesaide
"Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz"
Finlandiya'nın NATO'ya katılımı TBMM'de kabul edildi
"Kuzey Akım hatlarındaki patlamayla ilgili soruşturmanın şeffaf olacağını beklemiyoruz"
TBMM Başkanı Şentop, Hatay'da çadır kenti ziyaret etti
Diyarbakır anneleri ramazanda da evlat nöbetini sürdürüyor
Emine Erdoğan'dan ramazan ayı mesajı
Pakistan'dan yardım malzemesi taşıyan ikinci askeri gemi Mersin Limanı'na geldi
ÖTV'siz araç almak isteyen engellilere yüksek fiyattan satış iddiası
Verem, 2021'de Kovid-19'dan sonra dünyada en fazla ölüme yol açan bulaşıcı hastalık oldu
"Depremden büyük zarar görmüş şehirlerimizde sanayiyi ve küçük sanayi esnafımızı tekrar ayağa kaldır...
Çin ile ABD arasında Güney Çin Denizi'nde savaş gemisi gerginliği
23 Mart 2023 Perşembe 20:32:00 - Güncelleme:23 Mart 2023 Perşembe 20:32:00

Başkan Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'yi andı

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'yi vefatının 63'üncü yılında rahmetle yad ettiğini bildirdi.

Başkan Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'nin vefatının 63'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan, "Hakk'a, halka ve Kur'an-ı Kerim'e hizmet davasından taviz vermeyen Bediüzzaman Said Nursi'yi vefatının 63'üncü yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" sözlerini kullandı.

Etiketler : erdoğan bediuzzaman said nursi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX