25 Ekim 2022 Salı 17:27:00 - Güncelleme:25 Ekim 2022 Salı 17:27:00
Başkan Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul edecek
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabul, saat 19.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.
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