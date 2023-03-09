Başkan Erdoğan, Destici ile görüşecek

Başkan Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul edecek.

Görüşmede seçim süreci ve deprem bölgesinde yapılan çalışmaların ele alınması bekleniyor.

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etmişti.

3 lider son olarak 28 Şubat tarihinde, depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ile Malatya'nın Doğanşehir ilçelerini birlikte ziyaret etmişlerdi.