Başkan Erdoğan, Destici ile görüşecek

Başkan Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ile görüşecek
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya gelecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul edecek.
Görüşmede seçim süreci ve deprem bölgesinde yapılan çalışmaların ele alınması bekleniyor.
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etmişti.
3 lider son olarak 28 Şubat tarihinde, depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ile Malatya'nın Doğanşehir ilçelerini birlikte ziyaret etmişlerdi.
- Bakan Yanık, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu
- "Deprem insani bağlarımızı da bir kez daha hatırlattı"
- Başkan Erdoğan, Kemal Coşkun'un cenaze töreninde
- Tahıl Koridoru... "BM, Ukrayna ve Rusya ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz"
- HDP'nin kapatılması istemli davada parti yetkililerinin sözlü savunması 11 Nisan'a ertelendi
- "Konteyner kentlerde öncelik yakınlarını kaybedenlerde"