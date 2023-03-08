Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Saat 14.00'te başlayan görüşme 1 saat 15 dakika sürerken, siyaset gündemine dair konular ele alındı.
Seçim süreci ve deprem bölgesinde yapılan çalışmaların ele alındığı öngörülen görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Külliye'deki son görüşme 16 Şubat'ta gerçekleşti. İki lider son olarak 28 Şubat'ta depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ile Malatya'nın Doğanşehir ilçelerini birlikte ziyaret etmişlerdi.
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