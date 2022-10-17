AK Parti, MKYK toplandı

17 Ekim 2022 Pazartesi 17:18:00 - Güncelleme:17 Ekim 2022 Pazartesi 17:18:00
Başkan Erdoğan başkanlığında MKYK toplantısı başladı
Kaynak: IHA
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Başkan Erdoğan'ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı başladı.
Parti genel merkezindeki toplantı, saat 17.10'da başladı.
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