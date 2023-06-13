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13 Haziran 2023 Salı 16:23:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 16:23:00

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'dan ayrıldı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimden sonra yurtdışı ziyaretlerinin ikinci durağı olan Azerbaycan'da bulunduğu temaslar sonra Türkiye'ye doğru hareket etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkiye'ye hareket etti.

Başkan Erdoğan'ı, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev uğurladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Azerbaycan'dan ayrıldı.

Etiketler : BAŞKAN ERDOĞAN AZERBAYCAN ZİYARET
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