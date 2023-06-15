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15 Haziran 2023 Perşembe 13:29:00 - Güncelleme:15 Haziran 2023 Perşembe 13:29:00

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

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Başkan Erdoğan, "Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan'ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycanlı tüm kardeşlerime Türkiye'nin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan'ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycanlı tüm kardeşlerime Türkiye'nin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum." dedi.

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Etiketler : recep tayyip erdoğan milli kurtuluş günü azerbaycan
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