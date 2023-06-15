Başkan Erdoğan, Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kardeşimiz, can dostumuz, kadim yol arkadaşımız Azerbaycan'ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycanlı tüm kardeşlerime Türkiye'nin selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum." dedi.

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