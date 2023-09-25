Başkan Erdoğan: Azerbaycan ile enerji ortaklığımız derinleşecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Azerbaycan ile enerji alanındaki ortaklığımızı daha da derinleştireceği gibi Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacaktır" dedi.
Başkan Erdoğan, Nahçıvan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamalarından öne çıkanlar...
Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı kardeşlik münasebetlerimizin tarihinde önemli hadisedir
Gelecekte Nahçıvan'dan en azı bin megawatt hacminde Türkiye'ye yeşil enerji ihracı mümkün olacak
Üç gün sonra Türkiye-Azerbaycan 3. Enerji Formu gerçekleştirilecektir. Eminim ki bu forum neticeleri uğurlu olacaktır. Nahçıvan'ın gazı, petrolü olması da güneşi var
Ermenistan ordusu teslim oldu, şartlarımızı kabul etti. Azerbaycan olarak orada yaşayan Ermeni ahalisine de insani yardımlar gönderilmeye başlanmıştır
Karabağ Azerbaycan toprağıdır, hukuka tam uygundur. İkinci Karabağ muharebesi zamanında bütün Türkiye halkı yanımızdaydı. 'Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır' demeniz bir çokları için ciddi mesajdı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan, Ermeni vatandaşlarına insani yardım sağlıyor
(Türkiye ile) Bir birimize destek vererek biz bölgesel konuları da doğru istikamete yöneltiyoruz. Bölgede barış ve istikrar olsun, savaş olmasın istiyoruz
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Sizlerle burada Nahçıvan'da olmaktan memnuniyet duyuyorum
Nahçıvan, Azerbaycan ile enerji ortaklığımızı derinleştirecek
Nahçıvan tarih boyunca taşıdığı stratejik önemle Azerbaycan ile ilişkilerimizde özel bir yere sahiptir
- Başkan Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan Nahçıvan'da Askeri Kompleksi'nin açılışına katıldı
- Türkiye'nin gönderdiği 3 askeri araç Karadağ'a ulaştı
- İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
- Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı
- "Türkiye ile bir birimize destek vererek bölgesel konuları da doğru istikamete yöneltiyoruz"
- Başkan Erdoğan: Azerbaycan ile enerji ortaklığımız derinleşecek