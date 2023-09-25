VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan Nahçıvan'da Askeri Kompleksi'nin açılışına katıldı
Türkiye'nin gönderdiği 3 askeri araç Karadağ'a ulaştı
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
Yasa dışı su ürünleri avcılığına 81 ilde eş zamanlı denetim başlatıldı
İngiliz ekonomisindeki büyüme kaybı, hane halkı yıllık gelirlerinden bin 400 sterlin eksiltti
TCDD'den "Marmaray'da çekilen reklam filmi" hakkında açıklama
25 Eylül 2023 Pazartesi 15:29:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 15:29:00

Başkan Erdoğan: Azerbaycan ile enerji ortaklığımız derinleşecek

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Azerbaycan ile enerji alanındaki ortaklığımızı daha da derinleştireceği gibi Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacaktır" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katılıyor. Başkan Erdoğan, Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan, Nahçıvan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı kardeşlik münasebetlerimizin tarihinde önemli hadisedir

Gelecekte Nahçıvan'dan en azı bin megawatt hacminde Türkiye'ye yeşil enerji ihracı mümkün olacak

Üç gün sonra Türkiye-Azerbaycan 3. Enerji Formu gerçekleştirilecektir. Eminim ki bu forum neticeleri uğurlu olacaktır. Nahçıvan'ın gazı, petrolü olması da güneşi var

Ermenistan ordusu teslim oldu, şartlarımızı kabul etti. Azerbaycan olarak orada yaşayan Ermeni ahalisine de insani yardımlar gönderilmeye başlanmıştır

Karabağ Azerbaycan toprağıdır, hukuka tam uygundur. İkinci Karabağ muharebesi zamanında bütün Türkiye halkı yanımızdaydı. 'Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır' demeniz bir çokları için ciddi mesajdı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan, Ermeni vatandaşlarına insani yardım sağlıyor

(Türkiye ile) Bir birimize destek vererek biz bölgesel konuları da doğru istikamete yöneltiyoruz. Bölgede barış ve istikrar olsun, savaş olmasın istiyoruz

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Sizlerle burada Nahçıvan'da olmaktan memnuniyet duyuyorum

Nahçıvan, Azerbaycan ile enerji ortaklığımızı derinleştirecek

Nahçıvan tarih boyunca taşıdığı stratejik önemle Azerbaycan ile ilişkilerimizde özel bir yere sahiptir

Etiketler : recep tayyip erdoğan ilham aliyev temel atma töreni
Baba oğul aynı filmde!

Baba oğul aynı filmde!
Toplantı yaparken bebek geldi

Toplantı yaparken bebek geldi
Neva'sına kavuştu

Neva'sına kavuştu
Süperstar enerjisi

Süperstar enerjisi
Senfonik konser

Senfonik konser
Eşimle yazışarak tartışırım

Eşimle yazışarak tartışırım
Yeni şarkı heyecanı

Yeni şarkı heyecanı
Rekor peşinde

Rekor peşinde
2. kez babalık sevinci yaşadı

2. kez babalık sevinci yaşadı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX