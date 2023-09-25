Başkan Erdoğan: Azerbaycan ile enerji ortaklığımız derinleşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katılıyor. Başkan Erdoğan, Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan, Nahçıvan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı kardeşlik münasebetlerimizin tarihinde önemli hadisedir

Gelecekte Nahçıvan'dan en azı bin megawatt hacminde Türkiye'ye yeşil enerji ihracı mümkün olacak

Üç gün sonra Türkiye-Azerbaycan 3. Enerji Formu gerçekleştirilecektir. Eminim ki bu forum neticeleri uğurlu olacaktır. Nahçıvan'ın gazı, petrolü olması da güneşi var

Ermenistan ordusu teslim oldu, şartlarımızı kabul etti. Azerbaycan olarak orada yaşayan Ermeni ahalisine de insani yardımlar gönderilmeye başlanmıştır

Karabağ Azerbaycan toprağıdır, hukuka tam uygundur. İkinci Karabağ muharebesi zamanında bütün Türkiye halkı yanımızdaydı. 'Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır' demeniz bir çokları için ciddi mesajdı



Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan, Ermeni vatandaşlarına insani yardım sağlıyor

(Türkiye ile) Bir birimize destek vererek biz bölgesel konuları da doğru istikamete yöneltiyoruz. Bölgede barış ve istikrar olsun, savaş olmasın istiyoruz

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Sizlerle burada Nahçıvan'da olmaktan memnuniyet duyuyorum

Nahçıvan, Azerbaycan ile enerji ortaklığımızı derinleştirecek

Nahçıvan tarih boyunca taşıdığı stratejik önemle Azerbaycan ile ilişkilerimizde özel bir yere sahiptir