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25 Eylül 2023 Pazartesi 16:01:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 16:01:00

Aliyev: Türkiye ile bir birimize destek vererek bölgesel konuları da doğru istikamete yöneltiyoruz

Kaynak: AA

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "(Türkiye ile) Bir birimize destek vererek biz bölgesel konuları da doğru istikamete yöneltiyoruz. Bölgede barış ve istikrar olsun, savaş olmasın istiyoruz." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahçıvan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Aliyev, konuşmasında, "(Türkiye ile) Bir birimize destek vererek biz bölgesel konuları da doğru istikamete yöneltiyoruz. Bölgede barış ve istikrar olsun, savaş olmasın istiyoruz." ifadesini kullandı.

İlham Aliyev, "Ticaret hacmimiz 6 milyar dolardan fazladır. Bu yıl yüzde 40 arttı. 15 milyar dolar hedeflemiştik. Yakın gelecekte buna da ulaşacağız." dedi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan ilham aliyev türkiye ticaret
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