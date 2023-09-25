"Türkiye ile bir birimize destek vererek bölgesel konuları da doğru istikamete yöneltiyoruz"

Aliyev: Türkiye ile bir birimize destek vererek bölgesel konuları da doğru istikamete yöneltiyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahçıvan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Aliyev, konuşmasında, "(Türkiye ile) Bir birimize destek vererek biz bölgesel konuları da doğru istikamete yöneltiyoruz. Bölgede barış ve istikrar olsun, savaş olmasın istiyoruz." ifadesini kullandı.

İlham Aliyev, "Ticaret hacmimiz 6 milyar dolardan fazladır. Bu yıl yüzde 40 arttı. 15 milyar dolar hedeflemiştik. Yakın gelecekte buna da ulaşacağız." dedi.