Başkan Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başlattığı operasyondaki son duruma ilişkin mevkidaşı Aliyev'den bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, telefon görüşmesinde, Azerbaycan'ın başlattığı operasyondaki son duruma ilişkin mevkidaşı Aliyev'den bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'e, Türkiye'nin Azerbaycan'a gönülden desteğini bir kez daha ifade etti.
İki lider, görüşmede iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel konularla ilgili de görüş alışverişinde bulundu.
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