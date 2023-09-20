Karabağ antiterör operasyonu! Aliyev: Bir günde tüm görevler yerine getirildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Karabağ'da sadece bir günde tüm görevler yerine getirildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla gerçekleştirilen antiterör operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamalarından öne çıkanlar...

(Karabağ'da) Sadece bir günde tüm görevler yerine getirildi, teröristler cezalandırıldı. Azerbaycan kendi egemenliğini yeniden sağladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki terörle mücadele operasyonu ile "gerekli derslerin verildiğini" ifade etti.

Aliyev, "Askerlerimiz zorlu coğrafi bölgelerde, zorlu şartlar altında başarıyla görevlerini gerçekleştirdi" dedi

Aliyev, "Karabağ'daki sivil halkın korunması için gerekli talimatlar tarafımdan verildi" dedi

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Operasyonlar sonucunda, düşmanın silah ve teçhizatının bir kısmı yok edildi" ifadelerini kullanarak, "10 Kasım 2020'de imzalanan ortak bildiriye aykırı olarak Ermenistan 3 yıl boyunca askeri güçlerini Karabağ'dan çekmedi"

Aliyev, "Ne yazık ki, operasyonlarda şehitlerimiz oldu" ifadelerini kullanarak, "Ordumuzun başarılı operasyonu neticesinde gerekli mesajlar verildi" dedi

Aliyev: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve bunu bütün dünya biliyor" dedi

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