Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Aliyev'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı.
Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada Erdoğan ve Aliyev, merdivenlerde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
- TBMM'de kabul edildi: Afet Yeniden İmar Fonu kuruluyor
- Bakan Kurum: Hasar tespit çalışmaları sonrası hızla yaraları saracağız
- Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'li mevkidaşı ile görüştü
- AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
- AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı