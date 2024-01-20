VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"İstanbul'umuzu yeniden ayağa kaldırmak için aşkla, azimle, heyecanla çalışacağız"
Başkan Erdoğan, İstanbul ilçe başkan adaylarını açıklıyor
"Asimilasyona karşı silahımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza değerlerini öğretmektir"
Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi
"Son 21 yılda seracılık, yüzde 123 büyüdü"
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 24 bin 927'ye yükseldi
20 Ocak 2024 Cumartesi 13:58:00 - Güncelleme:20 Ocak 2024 Cumartesi 13:58:00

Başkan Erdoğan: Asimilasyona karşı silahımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza değerlerini öğretmektir

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Erdoğan, "Şunu hiçbir zaman unutmayınız; asimilasyona karşı en büyük silahımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ana dillerini, kültürlerini ve medeniyet değerlerini öğretmektir." dedi.

Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Kongresi'ne gönderdiği video mesajda, birlik yöneticilerini selamlarken, kendisine iletilen davet için teşekkür etti.

Kongrenin, Uluslararası Demokratlar Birliği ile temsilcileri için hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, "Bu vesileyle Uluslararası Demokratlar Birliğinin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese, yöneticilerinden bölge başkanlarımıza kadar dava arkadaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. Darı bekaya uğurladığımız kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

"SON 20 YILDIR OLDUĞU GİBİ YİNE SİZLERİN YANINIZDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Erdoğan, tek genel başkan adayı ve tek liste ile gerçekleştirilen kongrenin, Uluslararası Demokratlar Birliğini daha da güçlendireceğine, insicamını daha fazla arttıracağına yürekten inandığını ifade ederek, "Avrupa'da İslam düşmanlığından kültürel ırkçılığa pek çok tehdidin tırmandığı dönemde birliğimizin öncelikli görevi demokrasi ve hukuktan sapmadan, Avrupalı Türklerin hakkını ve çıkarını sonuna kadar savunmaktır." diye konuştu.

Bunun yolunun ise diğer Türk sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, kanun ve nizam çerçevesinde, yeni medya araçlarından da istifade ederek bu mücadeleyi kararlılıkla yürütmek olduğunu aktaran Erdoğan, "Sizlerden, bulunduğunuz ülkenin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve bilimsel hayatına daha fazla katılım sağlamanızı bekliyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayınız; asimilasyona karşı en büyük silahımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ana dillerini, kültürlerini ve medeniyet değerlerini öğretmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliğinin bu konuda gereken adımları yılmadan atmayı sürdüreceğinden şüphe duymadığını belirterek, "İnşallah bu anlamlı ve önemli mücadelenizde biz de son 20 yıldır olduğu gibi yine sizlerin yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sizlerin şahsında başta Avrupa'da olmak üzere Türkiye dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Kongrenizin tekrar hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan asimilasyon uluslararası demokratlar birliği kongresi video mesaj
‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor

‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor
Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu
Baba-oğul reklamda buluştu

Baba-oğul reklamda buluştu
Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu

Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu
"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"

"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"
38 yıl sonra ‘Seni Sevmeyen Ölsün'

38 yıl sonra ‘Seni Sevmeyen Ölsün'
"Postmodern bir Yeşilçam filmi"

"Postmodern bir Yeşilçam filmi"
Yaşam Koçu galada

Yaşam Koçu galada
Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum

Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX