Başkan Erdoğan, Arnavutluk'ta

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yılın ilk yurt dışı ziyaretini Arnavutluk'a gerçekleştiriyor. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak Arnavutluk'a giden Başkan Erdoğan, Tiran Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.

Erdoğan'a ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu eşlik ediyor.