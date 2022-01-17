Başkan Erdoğan, Arnavutluk'ta resmi törenle karşılandı
Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ziyareti kapsamında gittiği Tiran Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yılın ilk yurt dışı ziyaretini Arnavutluk'a gerçekleştiriyor. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak Arnavutluk'a giden Başkan Erdoğan, Tiran Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.
Erdoğan'a ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu eşlik ediyor.