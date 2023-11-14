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14 Kasım 2023 Salı 15:15:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 15:15:00

Başkan Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

Kaynak: IHA

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Başkan Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Kısıklı'daki konutundan çıkan Başkan Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerinin bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.

Annesi ve babasının kabrini ziyaret eden Erdoğan, burada dua etti.

Başkan Erdoğan, daha sonra merhum ilahiyatçı Mahmud Esad Coşan'ın eşi Hacer Coşan için ikindi vakti Eyüpsultan Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere mezarlıktan ayrıldı.

Etiketler : başkan erdoğan karacaahmet mezarlığı kabir
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