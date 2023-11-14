Başkan Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

Başkan Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Kısıklı'daki konutundan çıkan Başkan Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerinin bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.

Annesi ve babasının kabrini ziyaret eden Erdoğan, burada dua etti.

Başkan Erdoğan, daha sonra merhum ilahiyatçı Mahmud Esad Coşan'ın eşi Hacer Coşan için ikindi vakti Eyüpsultan Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere mezarlıktan ayrıldı.