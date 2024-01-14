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Görüşme, CHP yandaşlarını rahatsız etti! Mine Kırıkkanat'tan çirkin paylaşım
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14 Ocak 2024 Pazar 15:23:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 15:23:00

Başkan Erdoğan-Akşener görüşmesi CHP yandaşlarını rahatsız etti! Mine Kırıkkanat'tan çirkin paylaşım

Kaynak: aksam.com.tr

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Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terör saldırısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Akşener'le yaptığı telefon görüşmesi CHP yandaşlarını rahatsız etti. Mine Kırıkkanat, Akşener'i eleştirerek, "Akşener'in kimin bacısı olduğu ortaya çıktı" dedi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terör saldırısı ve sonrasındaki durum ele alındı.

AKŞENER'İN GÖRÜŞMESİ RAHATSIZ ETTİ

Erdoğan'ın Akşener'le yaptığı görüşme CHP yandaşlarını rahatsız etti. Gazeteci Mine Kırıkkanat, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Akşener'i eleştirdi. Türkiye'nin ortak gündemi üzerinden Erdoğan'la görüşen Akşener'i hedef alan Kırıkkanat, "Meral Akşener'in de kimin bacısı olduğu ortaya çıktı. Kocaman bir hayal kırıklığısınız" ifadelerini kullandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan meral akşener devlet bahçeli mine kırıkkanat
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