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29 Nisan 2023 Cumartesi 13:03:00 - Güncelleme:29 Nisan 2023 Cumartesi 13:03:00

Başkan Erdoğan açıkladı! Türkiye'nin ilk uzay yolcuları belli oldu...

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TEKNOFEST'e katılan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun Alper Gezer Avcı olduğunu açıkladı. Başkan Erdoğan, "Uluslararası uzay istasyonuna gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz, Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de Roketsan'da çalışan bir sistem mühendisimiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te katılarak konuşma yaptı.

TEKNOFEST'e katılan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun Alper Gezer Avcı olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE'NİN UZAY YOLCUSU BELLİ OLDU

İki uzay yolcumuzu belirledik. Başvuruda bulunan binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. Alper Gezer Avcı bu görevi üstlenecek

TÜRKİYE'NİN İLK UZAY YOLCUSU AÇIKLANDI!

ALPER GEZER AVCI UZAYA GİDECEK, CİHANGİR ATASEVER YEDEK

Biz müjde açıkladıkça birileri bozuluyor, kızıyor. Şimdi de çıkmış Giresun'daki kardeşlerime fındığın fiyatını 4 dolar artıracağım diyor. İnandınız mı? Hayatın yalan ya. Siz neyi söz verdiniz de yerine getirdiniz. İstanbul'da su fiyatlarını indireceklerdi, ne oldu? Otobüs fiyatlarını indireceklerdi. Ankara öyle. İzmir öyle. Hayatları yalan. Yolumuza yeni müjdeler ve yeni başarılarla devam edeceğiz. Bundan iki sene önce küresel uzay yarışında ülkemizi üst liglere taşıyacak Milli Uzay Programı'na açıklamıştık. Mayıs ayında başlattığımız süreçte 1 asil 1 yedek, 2 uzay yolcumuzu belirledik. Öncelikle uzay yolcusu olmak üzere başvuranlara teşekkür ediyorum. Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevine çıkacak arkadaşımız ISS'te 14 gün kalacak. Uzay yolcumuz bu görevde ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 deney gerçekleştirecek. Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023'ün son çeyreği. Vakit geldi. Bayrağımızı uzayda gururla taşıyacak uzay yolcularımızı tanıma vakti geldi. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek Alper Gezer Avcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri'nde önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotudur. Yedek seçilen Cihangir Atasever kardeşimiz de ROKETSAN'da bir sistem mühendisidir.

Etiketler : başkan erdoğan uzay yolcuları teknofest alper gezeravcı cihangir atasever
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