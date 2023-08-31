Başkan Erdoğan, 4 Eylül'de Soçi'ye gidiyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşme tarihi belli oldu. Buna göre iki lider 4 Eylülde bir araya gelecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşme tarihi belli oldu. 4 Eylül'de Soçi'de bir araya gelecek iki liderin gündeminde tahıl anlaşması ve Ukrayna meselesi olacak
İŞTE MASADAKİ KONULAR
Görüşmede ana gündemin tahıl anlaşması olması bekleniyor. Tahıl anlaşmasının yanı sıra iki liderin Ukrayna Savaşı, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri de masaya yatıracak.