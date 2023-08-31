Başkan Erdoğan, 4 Eylül'de Soçi'ye gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşme tarihi belli oldu. 4 Eylül'de Soçi'de bir araya gelecek iki liderin gündeminde tahıl anlaşması ve Ukrayna meselesi olacak

İŞTE MASADAKİ KONULAR

Görüşmede ana gündemin tahıl anlaşması olması bekleniyor. Tahıl anlaşmasının yanı sıra iki liderin Ukrayna Savaşı, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri de masaya yatıracak.

Başkan Erdoğan ve Putin, Rusya'da görüşecek