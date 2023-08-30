Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesi yakında Rusya'da gerçekleşecek
Kremlin, Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşme gerçekleştireceğini açıkladı. Rusya'daki zirvenin, Eylül ayının ilk haftasında gerçekleşmesi bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir görüşme gerçekleştirecek.
Açıklama, Kremlin'den geldi.
Kremlin açıklamasında, iki liderin Rusya'da bir araya geleceği belirtildi.
Zirvenin Eylül ayının ilk haftasında gerçekleşmesi bekleniyor.
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