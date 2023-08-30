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30 Ağustos 2023 Çarşamba 13:10:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2023 Çarşamba 13:10:00

Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesi yakında Rusya'da gerçekleşecek

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Kremlin, Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşme gerçekleştireceğini açıkladı. Rusya'daki zirvenin, Eylül ayının ilk haftasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir görüşme gerçekleştirecek.

Açıklama, Kremlin'den geldi.

Kremlin açıklamasında, iki liderin Rusya'da bir araya geleceği belirtildi.

Zirvenin Eylül ayının ilk haftasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Etiketler : rusya recep tayyip erdoğan vladimir putin
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