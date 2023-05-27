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"14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi tamamlayacağız"
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27 Mayıs 2023 Cumartesi 16:14:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 16:14:00

Başkan Erdoğan: 14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi tamamlayacağız

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Başkan Erdoğan, "14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi inşallah yarın aradaki farkı daha da açarak ezici bir çoğunlukla tamamlıyor muyuz? Kaybedeceklerini gördükçe milleti kutuplaştırmaya çalışanların oyununa gelmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Beykoz Halk Buluşması" programında konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Bu meydanda sadece kem gözleri kıskandıran büyük bir sevdayı değil aynı zamanda günden güne büyüyen tarihi bir zaferin işaretini görüyorum

14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi inşallah yarın aradaki farkı daha da açarak ezici bir çoğunlukla tamamlıyor muyuz? Kaybedeceklerini gördükçe milleti kutuplaştırmaya çalışanların oyununa gelmeyeceğiz

Allah'ın izniyle yarın akşam öyle bir kazanacağız ki bir avuç kifayetsiz muhteris dışında, birliğimize ve dirliğimize uzanan kirli eller dışında, ülkemiz üzerine hesap yapanlar dışında kimse kaybetmeyecek

Milli iradeye güvenen, ülkemiz için hayal kuran, kendini bu topraklara ait hisseden herkes 28 Mayıs seçimlerinden kazanmış olarak çıkacaktır

Bu sahtekarlar ne diyor; "Kadınlar kaybedecek." Kadınlar niye kaybedecek? Bunlar böyle sahtekâr. 21 senedir bu ülkenin kadınları kaybetmedi hep kazandı kazandı Bay Kemal. Ama siz bizim kızlarımıza üniversitelerin kapısını kapattınız

Şu ana kadar, yurt dışındaki 2 milyon vatandaşımız oy kullandı. PKK onlara saldırıyor ama onlar oylarını cesaretle kullandılar

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan beykoz halk buluşması canlı
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