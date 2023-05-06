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06 Mayıs 2023 Cumartesi 09:47:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 09:47:00

Başkan Erdoğan: 14 Mayıs'ta tüm Türkiye kazanacak

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hangi etnik kökene, mezhebe, dünya görüşüne sahip olursa olsun 14 Mayıs inşallah hepimizin bayramı, gurur günü, Türk demokrasisinin şöleni olacak." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihimizin en önemli seçimleri olan 14 Mayıs'tan Allah'ın izniyle yine zaferle çıkacağız. Peki, bu seçimlerde kimler kazanacak? Genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle 85 milyonun her bir ferdi kazanacak." ifadelerini kullandı.

Doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyiyle 81 vilayetin tamamının kazanacağını belirten Erdoğan, "Türkler, Kürtler, Araplar, Sünniler, Alevilerle birlikte toplumumuzun tüm kesimleri, Türkiye'nin bütün renkleri kazanacak. Hristiyan'ıyla, Musevi'siyle, Süryani'siyle farklı inançlara mensup tüm vatandaşlarımız kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti ve Cumhur İttifakı kadar CHP'ye, İYİ Partiye, Saadet Partisine ve diğer partilere gönül veren vatandaşların da kazanacağını kaydeden Erdoğan, Türk milleti ile birlikte "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" çağrısına kulak veren Asya ve Afrika'daki yüz milyonların kazanacağını belirtti. Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ay yıldızlı al bayrağımızı görünce huzur bulan, kendini güvende hisseden soydaşlarımız kazanacak. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin başarısı için dua edenler kazanacak. Yani hangi etnik kökene, mezhebe, dünya görüşüne sahip olursa olsun tüm Türkiye kazanacak; gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz kazanacak, mazlum ve mağdurlar kazanacak. 14 Mayıs inşallah hepimizin bayramı, gurur günü, Türk demokrasisinin şöleni olacak. Bunun için kimse karamsarlığa kapılmasın, kimse kendini dışlanmış hissetmesin. Hiç ama hiç kimse ülkemizin aydınlık ve müreffeh yarınlarına dair inancını yitirmesin. Siyasetin özünde var olan tatlı rekabetin siyasi husumete dönüştürülmesine lütfen fırsat vermeyelim. Birliğimize, beraberliğimize, bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Muhabbetimizi güçlendirelim, kırgınlıkları giderelim, bir gönüle daha girelim. Allah'ın izniyle gerisi gelecektir. Rabbim kardeşliğimizi daim eylesin."

Etiketler : recep tayyip erdoğan 14 mayıs seçimleri seçim mesajı
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