Başıboş köpek sorunu! "Uyutma yok... İtlaf değil ıslah"

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30 Mayıs 2024 Perşembe 13:24:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2024 Perşembe 13:24:00

Başıboş köpek sorunu! TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: Uyutma yok... İtlaf değil ıslah

Kaynak: Yirmidort.tv

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TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, başıboş köpek sorunuyla ilgili 24'teki Analiz Sentez programında yaptığı değerlendirmede, "Mevcut taslakta uyutulma yok. İtlaf değil ıslah. Motto böyle belirlendi" dedi.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel (Başıboş köpek sorunu) "Mevcut taslakta uyutulma yok. İtlaf değil ıslah. Motto böyle belirlendi" dedi.

"İTLAF DEĞİL ISLAH"

Yirmidort.tv'nin haberine göre, Yiğitel, "Sokak köpekleri meselesinde mevcut taslakta uyutulma yok. Zorunlu halleler dışında kuduz, bulaşıcı hastalık, saldırganlık dışında İtlaf değil ıslah. Motto böyle belirlendi. Bu süreçte birçok kişiden görüşte alındı. Ne düşünüyorsunuz diye de soruldu. Benim kişisel görüşüm bu uyutulma denen İtlaf noktasına giderse kişisel olarak ben eve gidemem iki küçük kızımım beni eve sokmaz o köpekleri katlederseniz parti yöneticilerinden birinin evine iltica etmem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İTLAF MESELESİNİN GÜNDEMDEN ÇIKMALI

Yiğitel, Genç kuşak çok duyarlı ben 52 yaşındayım benim çocukluğumda bu itlaf örnekleri var. O zamanlar o farkındalık bilinç olmadığı için saçma sapan bir şekilde biz bunu normal karşılıyorduk. Sokak köpeklerini zehirliyorlardı ya tüfekler vuruyorlardı ben buna tanık oldum o dönemlerde normaldi. İnsan hakları bilinci, insan hakları bilinci, farkındalık bunlar çok fazla yoktu. Yeni kuşak bunu bilmiyor. Yeni kulak acayip atarlı evde gerçekten dediğim gibi bana manifesto yayınladılar. Öyle bir şey olursa baba eve gelme buna izin verme dediler ben hayretler içinde kaldım ve çokta ciddiydiler o yüzden bu itlaf meselesinin gündemden çıkması gerekiyor" dedi.

Etiketler : türkmedya melik yiğitel sokak köpekleri
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