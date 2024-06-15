VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Baruthane Pilavcısı'na men!
MasterChef'in İcardi'si!
Kate aylar sonra halkın karşısında
Yazın hit şarkısı belli oldu!
Aile boyu mutluluk
Yetimlerin manevi babası
15 Haziran 2024 Cumartesi 22:37:00 - Güncelleme:15 Haziran 2024 Cumartesi 22:37:00

Baruthane Pilavcısı için THY'den 1 yıl men: Marka değerini zedeledi

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk Hava Yolları (THY), "Baruthane Pilavcısı" olarak tanınan ve uçakta yanında getirdiği pilavı yerken çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Nedim Şahin'e 1 yıl boyunca uçak bileti satmayacak. THY, şirketin marka değerini zedelediği gerekçesiyle Nedim Şahin'i kara listeye aldı.

Edinilen bilgiye göre, "Baruthane Pilavcısı" adıyla sosyal medyada paylaşımlar yapan işletmeci Nedim Şahin, THY uçağında verilen ikram yerine yanında getirdiği kendi markasına ait pilavı yedi.

Şahin, bu anları cep telefonu kamerasıyla videoya çekerek, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine THY, şirketin marka değerini zedelediği gerekçesiyle Nedim Şahin'i kara listeye aldı. Şahin, 1 yıl boyunca THY'den bilet satın alamayacak.

"ŞIRDANCI MEHMET" İÇİN DE AYNI KARAR ALINMIŞTI

"Şırdancı Mehmet" olarak tanınan Mehmet Sur da 15 Haziran 2023'te THY uçağında yemek servisinin ardından tişörtünün içinden çıkardığı iki şırdanı yemiş ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

THY, marka değerine zarar verdiği gerekçesiyle Sur'a 6 ay boyunca bilet satmama kararı almıştı.

Etiketler : THY Nedim Şahin kara liste şırdancı mehmet baruthane pilavcısı
Bursa'da rap zamanı

Bursa'da rap zamanı
"Özne Filistin olmalı"

"Özne Filistin olmalı"
Dördüncü finale pastalı kutlama

Dördüncü finale pastalı kutlama
Kaan'la Ege'yi gezecek

Kaan'la Ege'yi gezecek
Keşke daha erken yaşta baba olsaydım

Keşke daha erken yaşta baba olsaydım
"Sosyal medyadaki popülerlikle oyuncu olunmaz"

"Sosyal medyadaki popülerlikle oyuncu olunmaz"
K-Pop'dan sonra J Pop salgını mı?

K-Pop'dan sonra J Pop salgını mı?
Gamze Özçelik o isimle evlendi

Gamze Özçelik o isimle evlendi
Milli takım aşkı marş yazdırdı

Milli takım aşkı marş yazdırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX