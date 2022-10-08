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08 Ekim 2022 Cumartesi 12:37:00 - Güncelleme:08 Ekim 2022 Cumartesi 12:37:00

Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 3 yıl geçti

Kaynak: AA

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Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının üzerinden 3 yıl geçti, uygulanan istihdam ve kalkınma projeleriyle geri dönüşler hız kazandı.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında güvenliğini tehdit eden terör örgütü YPG/PKK başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim 2019'da Twitter hesabından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını duyurdu.

Harekatın 4. gününde Rasulayn ilçe merkezi, 5. gününde de Tel Abyad ilçe merkezi, YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.

Harekatla 4 bin kilometrekareden fazla alana yayılmış yaklaşık 600 yerleşim yeri terörden arındırıldı.

AA muhabirleri, Barış Pınarı Harekatı'yla terörden kurtarılan bölgede çeşitli alanlarda yürütülen çalışmaları derledi.

Geri dönüşleri teşvik için adımlar atıldı

Harekatın tamamlanmasının ardından TSK ve SMO birlikleri, bölgenin güvenliğini sağlamaya ve terör nedeniyle yerlerinden edilen sivillerin geri dönmesi için gerekli koşulları oluşturmaya odaklandı.

Bölgenin terörden temizlenmesinin ardından yerel meclisler kurularak bölge halkına hizmet sunulmaya başlandı.

Türkiye koordinesinde kurulan meclisler, bölge halkına hizmetin yanı sıra yeni istihdam fırsatları yaratacak bazı projeleri hayata geçirdi.

Yerel meclislerin altyapı çalışmaları ve gayretleriyle bölgedeki su ve elektrik sorunu da büyük oranda giderildi.

Sağlık, eğitim ve hizmet alanlarındaki yatırımlar sonucu geri dönüşlerle bölgenin nüfusu 250 bini buldu.

20 sağlık tesisi hizmette

Terörden temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde 3 hastane, 10 sağlık ocağı, 2 diyaliz merkezi, bir fizik tedavi merkezi, bir kan ve talasemi merkezi ve 3 aşı merkezi ile bir PCR laboratuvarı ve 2 mobil klinik bulunuyor.

Son 3 yılda hastanelerde toplam 10 bin 236 ameliyat yapıldı.

485 okulda 49 bin öğrenci eğitim görüyor

Bölgede Türkiye koordinesinde eğitime hazır hale getirilen 485 okulda bu sene ilkokul, ortaokul ve lise çağında 49 bin öğrenci dersbaşı yaptı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki okullarda Suriye Geçici Hükümeti'nin belirlediği müfredat işleniyor.

ABD ve Rusya sözlerinde durmadı

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı esnasında ABD ve Rusya ile ayrı ayrı mutabakatlar yaptı.

Bu mutabakatlar uyarınca Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinlikteki alandan YPG/PKK'nın çekileceğini vadeden ABD ve Rusya, aradan 3 yıl geçmesine rağmen verdikleri sözleri yerine getirmedi.

Türkiye'den Barış Pınarı bölgesine dönenler hayatlarından memnun

Terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad'ı 2015'te işgal etmesinin ardından Türkiye'ye sığınan Basel el-Ömer, harekat sonrası memleketine döndü.

Ömer, ilçede hayatın normale döndüğünü ve terörün izlerinin silindiğini belirterek, "İlçenin özgürlüğüne kavuşmasının ardından hayatımız yeniden güzelleşmeye başladı. Tarlamı tekrar ekmeye başladım." dedi.

Tel Abyadlı İsmail el-Suhni de YPG/PKK'lı teröristlerin ilçeyi işgal etmesiyle Türkiye'ye geldiğini anlatarak, Barış Pınarı Harekatı sayesinde yıllar sonra evine kavuştuğunu söyledi.

Suhni, Tel Abyad Yerel Meclisinin harekatın birinci yılında ilçedeki eksiklikleri peyderpey gidermeyi başardığını ifade etti.

Meclisin sağladığı çalışma fırsatından yararlandığını kaydeden Suhni, "Yerel meclise bağlı ticaret odasında çalışıyorum. Türkiye'deyken protez diş bölümünden mezun oldum." şeklinde konuştu.

"Köyüme, akrabalarıma ve tarlama kavuştum"

Tel Abyad Yerel Meclisi Medya Ofisi çalışanı Mitib el-Hüseyin, kanunsuz hayat, keyfi tutuklamalar ve zorunlu askerlik yüzünden Türkiye'ye sığındığını söyledi.

2020'de Tel Abyad'a geri dönenlerden Hamam Türkmen köyünden Hüseyin de "Kimseden baskı görmeden özgürce yaşıyorum. Köyüme, akrabalarıma ve tarlama kavuştum. Evlendim ve bir çocuğum oldu." dedi.

Barış Pınarı Harekatı sonrası hayatın yeniden normale döndüğünü dile getiren Hüseyin, ilçenin daha da kalkınmasını ve sağlanan istikrarın devam etmesini diledi.

Etiketler : Türkiye Tel Abyad ABD ve Rusya
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