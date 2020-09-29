  • BIST
    1127.73
  • Dolar
    7,8180
  • Euro
    9,1525
  • Altın
    472,9290
İstanbul
16 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Suudi Arabistan yeniden başlayacak olan umre ziyareti için alınan tedbirleri açıkladı
Hindistan'dan Pakistan'a taciz ateşi: 1'i asker 2 ölü
Ruhani'den yurtdışındaki İranlılara yatırım çağrısı!
Barış Pınarı bölgesinde terör saldırısı önlendi
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Haklı olan eninde sonunda kazanır
Bakan Karaismailoğlu'ndan ücretsiz internet müjdesi
"Macaristan" mektubu kriz çıkardı, istifaya davet etti
Mısır'da darbeci Sisi'ye karşı yapılan protestolarda 164 kişi gözaltına alındı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Şimdi sıra diplomaside
İstanbul'u yağmur ve dolu vurdu
İran, Ermenistan'a gönderilen kamyonların geçişini durdurdu
NATO karargahındaki Türkiye-Yunanistan toplantısı başladı
Milli Savunma Bakanı Akar, Kosovalı mevkidaşı Quni ile görüştü
Özel hastane önünde büyük skandal! Vatandaş can çekişti, hastane personeli müdahale etmedi
Nusret'e kötü haber! ABD'deki restoranı koronavirüs nedeniyle kapatıldı
Mustafa Özer'den Eskişehirspor'a veda
Eser Yenenler bir haftada 200 gram verdi
Pompeo'dan Karabağ açıklaması: Her iki taraf da şiddete son vermeli
Park ziyaretinde buldu! Tam 9 karat
Türkiye'den net mesaj: Bu sorunu kökünden çözeceğiz
Görüntüler ortaya çıktı: Ermeni özel harekat birliklerini Yunanistan eğitmiş!
Bakan Çavuşoğlu, Azeri mevkidaşı ile telefonda görüştü
Fransa çıkmazda: Kukla Macron yine çuvalladı!
Türk-Japon ilişkilerinin miladı Ertuğrul 130 yaşında!
29 Eylül 2020 Salı 15:30:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 15:40:00

Barış Pınarı bölgesinde terör saldırısı önlendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Güvenlik güçleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör saldırısını önledi.

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde güvenlik güçleri, bomba yüklü bir motosikleti tespit ederek, terör saldırısını engelledi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı güvenlik güçlerinin işbirliği sonucu Tel Abyad ilçe merkezinde bir motosiklette bomba düzeneği tespit edildi.

Merkezdeki bir fırının yakınına park edilmiş halde bulunan motosiklet, güvenlik tedbirleri alınarak sivillerden uzak bir noktaya götürüldü.

Motosikletteki düzenek, bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Böylece güvenlik güçlerinin dikkatli çalışması sonucu terör saldırısı önlenirken, motosikletin sahibi yakalandı.

Tel Abyad ilçesi, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.

Ancak örgüt, bölgedeki huzur ortamını bozmak için bombalı terör saldırılarına başvurmaya devam ediyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER