Barış Pınarı bölgesinde terör saldırısı önlendi

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde güvenlik güçleri, bomba yüklü bir motosikleti tespit ederek, terör saldırısını engelledi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı güvenlik güçlerinin işbirliği sonucu Tel Abyad ilçe merkezinde bir motosiklette bomba düzeneği tespit edildi.

Merkezdeki bir fırının yakınına park edilmiş halde bulunan motosiklet, güvenlik tedbirleri alınarak sivillerden uzak bir noktaya götürüldü.

Motosikletteki düzenek, bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Böylece güvenlik güçlerinin dikkatli çalışması sonucu terör saldırısı önlenirken, motosikletin sahibi yakalandı.

Tel Abyad ilçesi, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.

Ancak örgüt, bölgedeki huzur ortamını bozmak için bombalı terör saldırılarına başvurmaya devam ediyor.