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10 Ekim 2022 Pazartesi 13:12:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 13:12:00

Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/EA60CyLJv1</p>&mdash; T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2022</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 5 PKK/YPG
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