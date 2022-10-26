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26 Ekim 2022 Çarşamba 14:15:00 - Güncelleme:26 Ekim 2022 Çarşamba 14:15:00

Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem

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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Merkez üssü Balıkesir'in Bigadiç ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Saat 13.27'deki depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.

Sarsıntılı çevre ilçe ve illerde de hissedildi.

Etiketler : deprem balıkesir bigadiç
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