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19 Kasım 2023 Pazar 23:19:00 - Güncelleme:19 Kasım 2023 Pazar 23:19:00

Balıkesir 3.8'le sallandı

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AFAD, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.

Etiketler : deprem Bigadiç Balıkesir
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