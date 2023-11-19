Balıkesir 3.8'le sallandı
AFAD, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 19, 2023
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Bigadiç (Balıkesir)
Tarih:2023-11-19
Saat:22:44:13 TSİ
Enlem:39.391 N
Boylam:28.252 E
Derinlik:6.92 km
Detay:https://t.co/mx2pMVXRC4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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