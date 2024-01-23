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23 Ocak 2024 Salı 07:03:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 07:03:00

Balıkçılardan erken paydos

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Karadeniz'de son günlerde hamsi miktarındaki düşüş, sezonun bitmesine 3 ay kalmasına rağmen bazı balıkçıları erken paydos ettirdi.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, "Bu sezon hamsi açısından verimli geçti. Palamut hiç olmadı, Boğaz'da biraz torik oldu onun yerine ama Karadeniz'de çok aşırı hamsi avlandı. Şimdi hamsi göç etti Gürcistan'a" dedi.

Etiketler : karadeniz hamsi balıkçı
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