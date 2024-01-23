Balıkçılardan erken paydos
Karadeniz'de son günlerde hamsi miktarındaki düşüş, sezonun bitmesine 3 ay kalmasına rağmen bazı balıkçıları erken paydos ettirdi.
Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, "Bu sezon hamsi açısından verimli geçti. Palamut hiç olmadı, Boğaz'da biraz torik oldu onun yerine ama Karadeniz'de çok aşırı hamsi avlandı. Şimdi hamsi göç etti Gürcistan'a" dedi.
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