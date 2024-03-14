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14 Mart 2024 Perşembe 23:20:00 - Güncelleme:14 Mart 2024 Perşembe 23:20:00

Bakü'de üçlü zirve: Bakan Fidan da katılacak

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak'tan Azerbaycan'a gitti. Bakan Fidan'ın yerel saatle 23:55'de (Türkiye saatiyle 22:55'de) Bakü'ye ulaştığı belirtildi.

Bakan Fidan, yarın Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak.

Mevkidaşları ile ikili görüşmeler yapacak olan Fidan'ın, 11. Global Bakü Forumu'na da katılması bekleniyor.

Bakan Fidan, Bakü'den önce Bağdat'a yaptığı günübirlik ziyarette Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin ile bir araya gelmiş, daha sonra da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Irak Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki güvenlik toplantısına iştirak etmişti.

Etiketler : Hakan Fidan Bakü Azerbaycan Gürcistan
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