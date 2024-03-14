Bakü'de üçlü zirve: Bakan Fidan da katılacak
Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak'tan Azerbaycan'a gitti. Bakan Fidan'ın yerel saatle 23:55'de (Türkiye saatiyle 22:55'de) Bakü'ye ulaştığı belirtildi.
Bakan Fidan, yarın Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak.
Mevkidaşları ile ikili görüşmeler yapacak olan Fidan'ın, 11. Global Bakü Forumu'na da katılması bekleniyor.
Bakan Fidan, Bakü'den önce Bağdat'a yaptığı günübirlik ziyarette Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin ile bir araya gelmiş, daha sonra da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Irak Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki güvenlik toplantısına iştirak etmişti.
- Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri: Dikkat çeken PKK vurgusu
- Aradığınız vaatlere ulaşılamıyor! İmamoğlu yerine getirmediği vaatleri yine hatırlamadı
- Bakü'de üçlü zirve: Bakan Fidan da katılacak
- CHP'li adayla CHP'li başkan karşı karşıya: Seyhan'da 5 yıllık bir kayıp var!
- CHP'den kulis bilgisi! 'Kirli para' balyalarıyla ilgili detayları canlı yayında anlattı
- İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul'u ilgisiz bir belediye başkanına ihtiyacı yok