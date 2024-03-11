Bakırköy'de korkunç kaza: 4k işi hayatını kaybetti
Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR, otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. 34 ER 260 plakalı TIR, Marmaray Geçidi'ne çarptı. TIR, çarpma anında yanında bulunan otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 4 kişi hayatını kaybetti.
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