Bakırköy Adliyesi yakınlarında bir bankanın önünde motosikletli bir şahsın silahlı saldırısı sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
24 Mart 2023 Cuma 13:15:00 - Güncelleme:24 Mart 2023 Cuma 13:15:00
Bakırköy Adliyesi yakınlarda silahlı saldırı
Son Dakika Haberleri.. Bakırköy Adliyesi yakınlarında bir bankanın önünde motosikletli bir şahsın silahlı saldırısı sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
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