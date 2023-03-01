VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Filistinli çocuklar, Türkiye ve Suriye'de depremlerde hayatlarını kaybedenleri andı
Sağlıkçılar, ulaşılması güç, zorlu bölgelere giderek depremzedeleri tedavi ediyor
Mehmetçik deprem bölgesinde devriye görevini sürdürüyor
İletişim Başkanı Altun'dan Yunan halkına başsağlığı diledi
Pakistan, ekonomik zorluğa rağmen depremzedeler için destek kararlılığını yineledi
Bakanlıktan 'fahiş kira soruşturması' açıklaması: Adli süreçler işliyor
AFAD "Yardım Market" uygulaması başlattı
Hatay'da tedavi gören bir kişi TSK helikopteriyle Adana'ya nakledildi
Isparta'da taksiciler kontaklarını depremzedeler için çevirdi
Yunanistan'daki tren kazasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor
İstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldı
İtalya'da hükümet, kuraklık kriziyle mücadeleye yönelik yol haritasını belirledi
4 yıllık binanın kolon ve kiriş aralarında tahta parçaları çıktı
Ukrayna: Rus ordusu, Bahmut yönünde ilerlemeye devam ediyor
Tatar: Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir şekilde yaralarını saracaktır
Göç İdaresi: 600 bin Suriyelinin İstanbul'a götürüldüğü iddiası tamamen gerçek dışı
Bakanlık açıkladı: 1543 refakatsiz çocuk ailesine teslim edildi
Süper Lig maçları 2 hafta şifresiz yayınlanacak
Hong Kong'da maske zorunluluğu 945 gün sonra kaldırıldı
Hatay'da ilaç ihtiyacı "sahra eczanesi"nde karşılanıyor
Scholz: Barışın mümkün olabilmesi için Rusya'nın adım atması gerekiyor
Almanya Savunma Bakanı: Ordumuz ülkeyi savunma gücüne sahip değil
Bakan Kurum'dan, Adıyaman'daki geçici yaşam alanına ilişkin paylaşım
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
01 Mart 2023 Çarşamba 23:32:00 - Güncelleme:01 Mart 2023 Çarşamba 23:32:00

Bakanlıktan 'fahiş kira soruşturması' açıklaması: Adli süreçler işliyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, fahiş kira artışlarına ilişkin, "Vatandaşlarımızın şikayeti halinde pek çok Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlatmış, onlarla ilgili adli süreçleri işletmektedir." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, incelemelerde bulundu, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin Vali Salih Ayhan'dan bilgi aldı.

Afet Koordinasyon Merkezindeki değerlendirme toplantısına başkanlık eden Bozdağ, daha sonra yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın, afetin yaralarını sarma, enkazları kaldırma konusunda önemli mesafe aldığını belirtti.

Şanlıurfa'da, adliyeyi de ziyaret edip oradaki çalışmalar hakkında bilgi alacağını belirten Bozdağ, diğer illerde olduğu gibi Şanlıurfa'da da adalet hizmetlerinin aksamadan yürüdüğünü yerinde gördüklerini söyledi.

Kira artışlarıyla ilgili sorunun Şanlıurfa'da da bulunduğunu belirten Bozdağ, sadece afet bölgelerinde değil, depremzedelerin gittikleri şehirlerde de kira bedellerinde bir yükselmenin yaşandığını ifade etti.

Bakan Bozdağ, fahiş kira artışlarına işaret ederek, "Vatandaşlarımızın şikayeti halinde pek çok Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlatmış, onlarla ilgili adli süreçleri işletmektedir. Hukuk içinde bunlarla ilgili yapılması gereken her ne varsa Cumhuriyet başsavcılıklarımızın yaptığını, bundan sonra da yapacağını ifade etmek isterim." diye konuştu.

- "SADECE MÜTEAHHİTLERE DÖNÜK BİR SORUŞTURMA YAPILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Depremlerin ardından yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda müteahhitlerin ön plana çıktığı, farklı kişiler üzerinden de soruşturma yapılıp yapılmadığı sorusu üzerine Bozdağ, şunları kaydetti:

"Deprem felaketi nedeniyle ceza soruşturmasına konu olanlar sadece müteahhitler değildir ama kamuoyunda sadece müteahhitler üzerinden yürüyen, yürütülen bir soruşturma varmış gibi değerlendirme yapılıyor. Bu yanlıştır. İşin doğrusu şudur; bir inşaatın tamamlanmasında, binanın temelinden bitimine kadar geçen süreç içerisinde katkısı olan herkes bu soruşturmaya dahil. Ruhsat izni veren, kullanma izni veren, denetim yapan, fenni mesul, demirci, ustası, elektrikçi, kim varsa; kolon değiştirdi, imara aykırı birtakım tadilat yaptı, bunlar da dahil olmak üzere yapı sahipleri, bunların hepsi soruşturulacak. Bunlarla ilgili değerlendirmeler yapılacak. Ama bunların hepsi zaman alacaktır. O yüzden soruşturmaların sonunda bilirkişi raporlarına göre kimlerin ne kadar kusuru olduğu ya da kusuru bulunduğu tespit edilerek bunlarla ilgili işlemler yürüyecektir. Yoksa sadece müteahhitlere dönük bir soruşturma yapılması söz konusu değildir."

Bozdağ'ın ziyaretinde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Adalet Komisyonu Başkanı Muttalip Yakar ile bazı yetkililer de yer aldı.

Etiketler : Bekir Bozdağ kiralama fahiş fiyat deprem depremzede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX