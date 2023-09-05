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05 Eylül 2023 Salı 16:22:00 - Güncelleme:05 Eylül 2023 Salı 16:22:00

MSB duyurdu: Türk komandoları yurda geri dönüyor

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Milli Savunma Bakanlığı, "İhtiyat Taburumuz; bugün (05 Eylül) karayolu, yarın (06 Eylül) ise havayolu intikallerini tamamlayacaktır. Ayrıca, KFOR Komutanlığı 10 Ekim 2023'ten itibaren bir yıl süreyle ülkemiz tarafından devralınacaktır." ifadelerine yer verdi.

MSB: Kosova'daki İhtiyat Taburumuz; bugün (05 Eylül) karayolu, yarın (06 Eylül) ise havayolu intikallerini tamamlayacaktır.

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Türkiye; BM, NATO, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürmekte, ortak tarihi ve kültürel değerlerimizin bulunduğu Balkanlardaki gelişmeleri de yakından takip etmektedir.

Haziran ayında Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı/Napoli (İtalya) tarafından yapılan talebe istinaden, daha önceden NATO Kosova Gücüne (KFOR) tahsisli olan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Kırklareli) bağlı bir komando taburu ihtiyat birliği olarak bölgeye görevlendirilmiştir.

Görevlendirilen birliğimiz, 6 Haziran 2023 tarihinde Kosova'da bulunan Sultan Murat Kışlasına intikalini müteakiben 10 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında Kosova'da sükûnetin sağlanmasına büyük bir katkı sağlamış ve görevini başarıyla yerine getirmiştir.

İhtiyat Taburumuz; bugün (05 Eylül) karayolu, yarın (06 Eylül) ise havayolu intikallerini tamamlayacaktır. Ayrıca, KFOR Komutanlığı 10 Ekim 2023'ten itibaren bir yıl süreyle ülkemiz tarafından devralınacaktır.

Türkiye NATO'ya yapmış olduğu taahhütleri ve katkıları her zaman olduğu gibi yerine getirmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

Etiketler : msb kosova tsk
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