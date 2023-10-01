Bakanlar, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'daki terör saldırısını lanetlediğini belirterek, "Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetlediğini belirtti.

Yaralı polislere acil şifalar dileyen Tunç, şunları kaydetti:

"Hain saldırı ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir. Bu saldırılar Türkiye'nin terörle mücadelesine hiçbir şekilde engel olamayacaktır. Terörle mücadelemiz daha da kararlı bir şekilde devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Ankara'da bombalı saldırı girişimi

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, ANKARA'DAKİ TERÖR SALDIRISINI LANETLEDİ



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, da Ankara'da düzenlenen terör saldırısını lanetleyerek, "Terörle mücadelemizi yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Fidan, X adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik terör saldırısını lanetledi.

Paylaşımda, "Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğümüze yönelik hain terör saldırısını lanetliyorum. Bu alçak saldırıda yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyor, İçişleri Bakanlığımız personeline ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Terörle mücadelemizi yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI GÜLER



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'daki terör saldırısını lanetleyerek, "Eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar azimle ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetledi.

Bakan Güler, şunları kaydetti:

"Hafif şekilde yaralanan polislerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar azimle ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz."

ANKARA'DA BOMBALI TERÖR SALDIRISI



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

"Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir."

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN YAYIN YASAĞI KARARI



Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "1 Ekim 2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir." bilgisi verildi.