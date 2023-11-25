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25 Kasım 2023 Cumartesi 19:57:00 - Güncelleme:25 Kasım 2023 Cumartesi 19:57:00

Bakan Yerlikaya'dan fırtına uyarısı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD'ın 64 il için yaptığı meteorolojik uyarı sonrası 81 ilde 7 gün 24 saat esasına göre Tamp grupları ile teyakkuz haline geçildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD'ın 64 il için yaptığı meteorolojik uyarı sonrası 81 ilde 7 gün 24 saat esasına göre Tamp grupları ile teyakkuz haline geçildiğini duyurdu.

26 Kasım Pazar günü (Yarın); Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın ülkemizde yarın beklenen olumsuz hava koşullarını açıkladı.

44 ilimiz için Turuncu, 20 ilimiz için Sarı uyarı olmak üzere toplam 64 ilimiz için meteorolojik uyarı yapıldı.

81 ilimizde İl AFAD Merkezlerimiz, 7/24 esasına göre ilgili TAMP grupları ile teyakkuz haline geçirilmiştir❗

Vatandaşlarımızdan ricamız, uyarıları hassasiyetle dikkate almaları. Özellikle Turuncu uyarı verilen illerimizde yaşayan hemşerilerimizin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını bir kez daha önemle hatırlatmak istiyorum.

Etiketler : içişleri bakanı afad uyarısı teyakkuz haline geçildi
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