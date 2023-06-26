Bakan Yerlikaya'dan baş sağlığı mesajı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Görevi başında rahatsızlanarak şehit düşen kahraman güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız'a Allah'tan rahmet; ailesine, jandarmamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

Milletimizin başı sağ olsun����



Görevi başında rahatsızlanarak şehit düşen kahraman güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız'a Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarmamıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.



Şehidimizin makamı âli olsun. pic.twitter.com/KHzhQXqCtn — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 26, 2023