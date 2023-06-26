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Bakan Yerlikaya'dan baş sağlığı mesajı
26 Haziran 2023 Pazartesi 18:33:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 18:33:00

Bakan Yerlikaya'dan baş sağlığı mesajı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'in Şirvan ilçesinde görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız için başsağlığı diledi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Görevi başında rahatsızlanarak şehit düşen kahraman güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız'a Allah'tan rahmet; ailesine, jandarmamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Ali Yerlikaya Mehmet Şakir Öneryıldız Siirt Şirvan ilçesi
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