Bakan Yerlikaya'dan baş sağlığı mesajı
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'in Şirvan ilçesinde görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız için başsağlığı diledi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Görevi başında rahatsızlanarak şehit düşen kahraman güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız'a Allah'tan rahmet; ailesine, jandarmamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.
Milletimizin başı sağ olsun����— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 26, 2023
Görevi başında rahatsızlanarak şehit düşen kahraman güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız'a Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarmamıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.
Şehidimizin makamı âli olsun. pic.twitter.com/KHzhQXqCtn
- İstanbul Havalimanı'na övgü dolu sözler! Karadağ Başbakanı: Ulaşımın temel noktası
- "Ekonomik gücümüz, milli güvenliğimiz ve ülke refahımızın en önemli unsurlarındandır"
- Katliam sonrası vatanlarından sürüldüler: Türkiye'nin desteğine ihtiyacımız var
- Geri sayım başladı... Enerji üretiminde çağ atlatacak!
- Bakan Yerlikaya'dan baş sağlığı mesajı
- Prigojin duyurdu! Wagner'in varlığı sona eriyor