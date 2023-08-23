VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mekke-i Mükerreme'de sağanak etkili oldu
Bakan Yerlikaya: Yangında 54 kişi dumandan etkilendi
Sokak çalgıcısıyla düet
Ölümden döndü
Evleniyorlar
Van Gölü'nde sular çekildi asırlık toplu mezarlar ortaya çıktı
23 Ağustos 2023 Çarşamba 07:48:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2023 Çarşamba 07:48:00

Bakan Yerlikaya: Yangında 54 kişi dumandan etkilendi

ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Yangında 54 kişi dumandan etkilendi, 48 vatandaşlarımızın tedavisine devam edilmektedir” dedi.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çanakkale'de meydana gelen orman yangınında 54 kişinin dumandan etkilendiğini, 48 vatandaşın tahliyesine devam edildiğini açıkladı. Yerlikaya paylaşımında, "Yangın bölgesine bin 697 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri 173 iş makinesi sevk edilmiştir. Kayadere, Damyeri (Fevzi Çakmak Mahallesi), Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı, Aşağıokçular, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinden 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Çanakkale Boğazında tek taraflı olarak deniz ulaşımı yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Bakan Yerlikaya Kalabaklı Aşağıokçular Çanakkale
Miço Karan

Miço Karan
Yengeler yarışıyor

Yengeler yarışıyor
Eski eş davasını kazandı

Eski eş davasını kazandı
Okuma buluşması

Okuma buluşması
CAN'dan mutluluk

CAN'dan mutluluk
Evliliği hakkında konuştu

Evliliği hakkında konuştu
Artık başka projelere

Artık başka projelere
Kızlarına kavuştular

Kızlarına kavuştular
Köpek isyanı şarkıda

Köpek isyanı şarkıda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX