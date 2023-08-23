Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çanakkale'de meydana gelen orman yangınında 54 kişinin dumandan etkilendiğini, 48 vatandaşın tahliyesine devam edildiğini açıkladı. Yerlikaya paylaşımında, "Yangın bölgesine bin 697 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri 173 iş makinesi sevk edilmiştir. Kayadere, Damyeri (Fevzi Çakmak Mahallesi), Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı, Aşağıokçular, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinden 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Çanakkale Boğazında tek taraflı olarak deniz ulaşımı yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.
23 Ağustos 2023 Çarşamba 07:48:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2023 Çarşamba 07:48:00
Bakan Yerlikaya: Yangında 54 kişi dumandan etkilendi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Yangında 54 kişi dumandan etkilendi, 48 vatandaşlarımızın tedavisine devam edilmektedir” dedi.
- Bakan Yerlikaya: Yangında 54 kişi dumandan etkilendi
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