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Bakan Yerlikaya duyurdu: “Yolyemezler” adlı suç örgütü çökertildi
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21 Kasım 2023 Salı 17:29:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 17:29:00

Bakan Yerlikaya duyurdu: “Yolyemezler” adlı suç örgütü çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'İstanbul merkezli Diyarbakır ve Balıkesir'de eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-14' operasyonları kapsamında, “Yolyemezler” grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda şüpheli 19 şahıs yakalandı.' dedi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"İstanbul merkezli Diyarbakır ve Balıkesir'de eş zamanlı düzenlenen "Kafes-14" Operasyonları kapsamında, "Yolyemezler" grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda şüpheli 19 şahıs yakalandı.

Organize Suç Örgütlerine, Zehir Tacirlerine, Halkımızın Huzurunu Bozanlara Hayatı Dar Edeceğiz. Nefeslerini Keseceğiz❗️

İstanbul'da faaliyet gösterdiği tespit edilen YOLYEMEZLER organize suç örgütüne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; KAFES-14 Operasyonu düzenlendi.

Organize suç örgütünün

Kasten Öldürme, kasten Öldürmeye Teşebbüs, mala zarar verme, yağma, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, 6136 SKM, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçlarını işlendikleri tespit edildi.

Operasyon kapsamında,

❗️11 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet otomatik tabanca, 23 adet şarjör, 900 adet değişik çaplarda fişek, 1 adet çelik yelek, 15 adet kar maskesi, 2 adet gps takip cihazı, muhtelif miktarda uyuşturucu, 8 adet sanal bahiste kullanıldığı değerlendirilen bilgisayar ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonlar devam ediyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde operasyonları düzenleyen kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle.

HANGİ BÜYÜKLÜKTE OLURSA OLSUN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTİP, ADALETE TESLİM EDECEĞİZ❗️

Etiketler : bakan yerlikaya suç örgütü operasyon
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