VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan, İrlandalı mevkidaşı ile bir araya geldi
Ukrayna'dan karşı hamle: Bir kasaba daha Ruslardan geri alındı
Libya Derne'deki kurtarma faaliyetlerini AFAD koordine ediyor
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kıskıvrak yakalandılar
Sudan'ın başkentinde çatışmalar sürüyor: Onlarca insan hayatını kaybetti
İsrail güçlerinden Filistinli gazetecilere sert müdahale: Yaralılar var
17 Eylül 2023 Pazar 20:27:00 - Güncelleme:17 Eylül 2023 Pazar 20:27:00

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kıskıvrak yakalandılar

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen 2 ayrı narkotik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Büyükçekmece ve Üsküdar'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda 4 zanlının yakalandığını belirtti.

Yakalananların tutuklandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonlar sonucunda 44 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız, her an enselerindeyiz. Zehir tacirlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

Etiketler : BAKAN YERLİKAYA UYUŞTURUCU OPERASYONU YAKALAMA
Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor

Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor
Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor
5 TL'lik Şeyma

5 TL'lik Şeyma
Basit numaralar barıştırdı

Basit numaralar barıştırdı
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı

Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı
Zara: Aşk kadınıyım

Zara: Aşk kadınıyım
Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak

Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak
Zerrin Özer efsanesi özlenmiş

Zerrin Özer efsanesi özlenmiş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX