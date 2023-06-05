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05 Haziran 2023 Pazartesi 19:08:00 - Güncelleme:05 Haziran 2023 Pazartesi 19:08:00

"1 vatandaşımız hayatını kaybetti"

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Selden etkilenen Samsun'da açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Samsun'a yine yoğun yağışla ilgili yeni uyarı verildi. Sel riski sürüyor.' diyerek vatandaşları uyardı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Samsun'daki Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki incelemeleri sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Bugün 5 ilçemizde eğitime ara verildi. Bugün özellikle de Samsun'a geldim. Bu saat itibarıyla teyit aldık. Yine yoğun yağışla ilgili turuncu uyarı verildi. Sinop ile ilgili Ayancık ilçesi Ayancık yolu üzerinde dere taşması meydana gelmiştir. Ayancık ilçesi Kestanelik köyünde mahsur kalan 8 vatandaşımız güvenli noktaya alınmıştır. Sinop merkezi ile karayolu ulaşımı açık durumdadır. Kastamonu 1,5 günden beri yoğun yağışlar etkili olmuştur. Amasya'da 3 vatandaşımızın içinde bulunduğu araç sele kapılmıştır. O araçtan bir vatandaşımız kurtarılmış bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Bir vatandaşımızın da arama çalışmaları devam etmektedir. AFAD Başkanımız orada. Devlet olarak biz AFAD koordinasyonunda Samsun'da valimiz, milletvekilimiz, bütün bölge müdürlüklerimiz yaraları sarmakla ilgili bütün çalışmalar devam ediyor. AFAD ve Meteoroloji'den yapılan uyarılara dikkat edin. Sel riski sürüyor. Bu gece Samsun'da dikkat yarın turuncu uyarı Ordu'ya doğru gidecek. Perşembeden itibaren yoğun yağışlar Karadeniz'den çıkacak." dedi.

Etiketler : ali yerlikaya içişleri samsun
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